Bare det å lese ordet «influenser» er nok til å vekke et mildt ubehag. En ting er at det unektelig sender tankene i retning av feber og vondt i kroppen. Noe annet er at det er et grelt eksempel på et helt unødvendig ord, skapt for å høres finere ut enn det egentlig er.

Vi burde skrevet «påvirker» isteden. Eller «markedsfører», kanskje. Eventuelt «reklameplakat».