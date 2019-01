Å tilføre dyr menneskelige trekk på film uten å la dem miste sin særegenhet, er en utfordrende øvelse. I denne islandsk-belgiske animasjonsfilmen, som også er støttet av Norsk filminstitutt, forsøker filmskaperne å balansere dyrerikets darwinisme med mykere, sosialdemokratiske verdier.

Hovedpersonen, Pjusken, som tilhører trekkfuglarten sandlo, blir etterlatt av flokken sin på en forblåst islandsk øy fordi han ennå ikke har lært å fly. Hvorfor moren hans ikke gjør mer for å finne ham, vil nok flere av de minste lure på, men vi vet jo at fuglelivet ikke er noen dans på roser. Dessuten har hun alt mistet sin ektemann, som er tatt av havørn, og har fra før et stort kull å passe på.