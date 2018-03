Bør jeg slette Facebook-kontoen min? Dét er spørsmålet mange stiller seg i forbindelse med skandalene som for tiden rammer verdens største nettsamfunn.

Bevegelsen #DeleteFacebook har fått mye oppmerksomhet. Ifølge New York Times ble emneknaggen brukt over 40.000 ganger på Twitter i løpet av tirsdagen. Avisen skriver om flere som nå har forlatt Facebook.

Forfatter , astrofysiker og teknologientusiast Eirik Newth fikk nok av Facebooks tvilsomme omgang med personvernet og slettet sin profil allerede i 2011. I fjor kom han tilbake.

– Grunnen er enkel. Jeg har barn som driver med organisert idrett. Uten Facebook hadde jeg ikke visst når det var kamper og hva som skjer, sier Newth.

– Krokodilletårer fra Zuckerberg

I tillegg bruker Newth i dag Facebook til å spre egne blogginnlegg, legge ut bilder av katter og verdensrommet, samt chatte på Messenger.

– Mange ble overrasket da Cambridge Analytica-saken kom, men det burde man ikke være. For noen år siden skjedde noe lignende da man oppdaget at spillappen Farmville samlet inn persondata om brukerne. Facebook lever av å selge eller dele data. Det er krokodilletårer Mark Zuckerberg gråter nå. De har drevet med dette siden dag én, sier Newth.

Psykolog Svein Øverland slettet sin Facebook-profil for mange år siden. Han har aldri sett seg tilbake.

– Jeg innså at jeg brukte veldig mye av tiden min der. Jeg sjekket Facebook helt uten grunn. Samtidig så jeg hvordan de høstet inn personlig informasjon om brukerne, og særlig barn. Jeg har vært motstander av Facebook i mange år, sier Øverland, som også har kvittet seg med Instagram, Snapchat og Vine.

Andre lagrer også informasjon om deg

Selv om du skulle slette Facebook-kontoen din, betyr ikke det at din private informasjon er trygg. Også Google lagrer store mengder personopplysninger og informasjon om hva du gjør. Og selv om du forlater Facebook, blir interaksjonen som du har hatt med andre brukere igjen.

Dessuten var det ikke bruken av Facebook i seg selv som gjorde at informasjonen om 50 millioner brukere kom på avveie, men et annet program som lot deg bruke Facebook til å logge deg inn.

Ifølge Facebook-topp Mark Zuckerberg kan flere tusen eksterne programmer potensielt ha gjort det samme. Nå skal selskapet, ifølge et intervju som Zuckerberg gjorde med The New York Times onsdag, ettergå disse programmene for å avdekke flere potensielle lekkasjer.

Hver europeiske bruker er verd 70 kroner

På verdensbasis tjente Facebook i underkant av 50 kroner pr. bruker i fjerde kvartal i fjor, som var rekordkvartalet til kjempen. For Europa er tallet rett under 70 kroner pr. bruker.

Med andre ord: Dersom 100.000 europeere forlater Facebook, vil de tjene 6,6 millioner kroner mindre på tre måneder. Det utgjør ikke mye for et selskap som tjente litt under 25 milliarder kroner på i det europeiske markedet i fjorårets siste kvartal.

Skal en eventuell brukerflukt faktisk påvirke Facebook, må det sterkere lut til. Ifølge professor Brayden King, som har studert store sosiale bevegelser, må det mer til:

– En slik boikott vil bare være effektiv om det skader ryktet til Facebook så mye at de blir regulert strengere eller at mange annonsører forlater selskapet, sier han til Washington Post.

Eirik Newth i 2011: Derfor lukker han Facebook

800 Listhaug-poster og en rekke raseriutbrudd

Eirik Newth savnet ingenting ved Facebook i årene han var borte.

– Jeg opplevde det heller som ganske frustrerende å komme tilbake. Det var blitt dårligere. Det er håpløst designet, det er skrekkelig tungvint å stille inn personvernet. Jeg tror det er helt bevisst. De har verdens beste IT-folk som sørger for at vi deler mest mulig, sier Newth.

Han mener videre at Facebook er blitt et mer ubehagelig sted med årene. De politiske diskusjonene er dårlige, og algoritmene er veldig sterke.

– De velger stoff ut fra hva som gir mest engasjement. Da blir det 800 Listhaug-poster og en rekke av raseriutbrudd knyttet til dagens nyhetshendelser. Det er i hvert fall ikke et sted å bli i godt humør av, sier Newth.

Det eneste psykolog Svein Øverland savner ved Facebook, er å kunne logge inn med profilen sin på diverse nettjenester.

– Jeg skjønner at man kan trenge Facebook i enkelte livssituasjoner, som før barna er voksne. Iblant går jeg vel glipp av ting som folk ler av, men jeg har fremdeles venner og følger med i samfunnet, sier han.