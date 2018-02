Den rumensk-tysk-tsjekkisk-bulgarsk-franske dramafilmen Touch Me Not gikk helt til topps i hovedkonkurransen og vant den prestisjetunge Gullbjørnen for beste film.

Filmen er skrevet og regissert av rumenske Adina Pintilie.

I tillegg til Gullbjørnen ble det delt ut syv sølvbjørner i ulike kategorier i hovedkonkurransen.

Den tyske filmregissøren Tom Tykwer, som er best kjent for filmen Løp, Lola, Løp fra 1998, ledet den internasjonale juryen.

Les Aftenpostens anmeldelse av Utøya 22. juli: Andrea Berntzen står for den mest oppsiktsvekkende debuten av noen norsk filmskuespiller på svært lenge

Fakta: Prisvinnerne i Berlin Gullbjørn for beste film: «Touch Me Not» av Adina Pintilie (Romania, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria og Frankrike) Sølvbjørn – Hovedjuryens store pris: «Twarz Mug av Małgorzata Szumowska (Polen) Sølvbjørn – Alfred Bauer Prize for spillefilm som åpner opp for nye perspektiver: «Las herederas» av Marcelo Martinessi (Paraguay, Uruguay, Tyskland, Brasil, Norge og Frankrike) Sølvbjørn for beste regissør: Wes Anderson for «Isle of Dogs» (Storbritannia og Tyskland) Sølvbjørn for beste kvinnelige skuespiller: Ana Brun in «Las herederas» av Marcelo Martinessi Sølvbjørn for beste mannlige skuespiller: Anthony Bajon in «La prière» av Cédric Kahn (Frankrike) Sølvbjørn for beste filmmanus: Manuel Alcalá og Alonso Ruizpalacios for «Museo» av Alonso Ruizpalacios (Mexico)

Fornøyd Poppe

Selv om det ikke ble noen Gullbjørn til Poppe for filmen om terrorangrepet på Utøya i 2011, er ikke regissøren nedbrutt. Tvert imot er han fornøyd med mottakelsen den omdiskuterte filmen har fått på festivalen.

Fabrizio Bensch / Reuters / NTB scanpix

– Det viktigste for oss er oppnådd: Vi ville delta i Berlinalens hovedkonkurranse for å dele filmen og historien om dette angrepet med Berlin og hele verden, på en verdig og skikkelig måte. Vi fikk vist filmen til et stort internasjonalt publikum og fortalt om 22. juli i pressekonferanse og intervjuer, sier Poppe.

– Det viktige for oss med denne filmen, er å få formidlet en sannferdig historie som berører publikum sterkt, om det som faktisk skjedde den 22. juli – ikke filmpriser, sier Poppe i en uttalelse etter premieutdelingen lørdag kveld.