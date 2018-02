Redaktørforeningen vil avvikle Kringkastingsrådet

Synspunktet kommer frem i Redaktørforeningens høringsuttalelse til endringer i kringkastingsloven.

Redaktørforeningen mener Kringkastingsrådet bryter med prinsippene i redaktørplakaten og loven om redaksjonell frihet i mediene. Her forutsettes det at eierne ikke skal gripe inn i redaksjonens frie vurderinger og redaktørens suverene rett til å redigere.

– Ikke i noe annet større, seriøst og etablert mediehus ville det blitt akseptert at regjering og storting skulle oppnevne et «redaksjonsråd» som skulle behandle klager fra publikum og evaluere den frie journalistikken, heter det i høringsuttalelsen.

Les også: Julie Brodtkorb blir ny leder for Kringkastingsrådet

Redaktørforeningen lanserer isteden et alternativ til Kringkastingsrådet hvor politikerne, gjennom NRK-plakaten, kan pålegge NRK «å sørge for et godt system for håndtering av klager og henvendelser fra publikum, inkludert ordninger som gir rom for innspill og debatt om NRKs programvirksomhet».

Også Norsk Journalistlag tar til orde for å legge ned Kringkastingsrådet.