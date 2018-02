Roskva Koritzinsky

Jeg har ennå ikke sett verden (noveller)

Aschehoug

Én kjent og én ukjent. Det later til å være strategien når den norske komiteen skal utpeke våre to kandidater til Nordisk råds litteraturpris.

I fjor var det Vigdis Hjorth og Henrik Nor-Hansen. I år er det Carl Frode Tiller og Roskva Koritzinsky.

Nominasjonen av Tiller er helt på sin plass. Etter min mening er Begynnelser fjorårets sterkeste skjønnlitterære bok i Norge. Men også Koritzinsky er et godt valg. Jeg har ennå ikke sett verden er en skarp og myndig novellesamling som tåler å bli løftet til det nivået Nordisk råds litteraturpris representerer.

Destruktive jenter

Helt ukjent er Roskva Koritzinsky (28) ikke. Hun er en av 20 forfattere det satses på frem mot bokmessen i Frankurt i 2019, der Norge er utpekt som gjesteland. Hun ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris for den stilsikre novellesamlingen Her inne et sted (2013).

Debuten kom i en pulje av bøker som handlet om unge, destruktive kvinner. I novellen «Feber» skildrer Koritzinsky en jente som klorer seg til blods mens hun fantaserer om øyeblikket da kjæresten skal oppdage sårene. Romanen Flammen og mørket (2015) rommer en selvmordshistorie. Bokens forteller forsøker å forstå hvorfor en ung kvinnelige filmskaper har tatt livet sitt.

Intensitet på små flater

Mange norske forfattere debuterer med noveller eller dikt, for deretter å prøve seg på romanen. Etter å fulgt nettopp den ruten, vender Koritzinsky tilbake til novellen. Heldigvis, vil jeg si. For denne forfatteren har det som skal til for å skape intensitet på små flater. Hun kombinerer en klassisk soberhet med språklig spenst og dramatisk hverdagsliv.

Persongalleriet er denne gangen bredt og variert. Den lengste novellen (32 sider) er en kompakt skisse over et helt liv. «Du vokste opp i en høyblokk på Oslo vest», heter det i første setning. «Du» skal vise seg å være en ustabil mann - skildret av datteren. Og det er faktisk faren hun forsøker å forstå, ikke primært sin egen historie. Hva er det som leder fram mot hans forelskelse i en ung rusmisbruker og hans sosiale fall?

Den tiltrekkende rusmisbrukeren

Avhengighet og rusmisbruk er et samlende motiv for tre av de syv novellene. Men rusmisbrukeren er ikke den svake og stakkarslige part hos Koritzinsky. Misbrukeren er gjennomgående en figur andre trekkes mot.

Det er særlig tydelig i den fine novellen som har gitt tittel til hele samlingen. Fortelleren er en kvinne som har mistet kjæresten sin. Det er syv måneder siden han døde. Vi får ikke vite hva som er grunnen, men kjæresten har tidligere vært narkoman.

Vill/tam

Novellen er god fordi Koritzinsky – i presise bilder – klarer å formidle kvinnens fascinasjon for hans mørke. Hun har prøvd å være en deltaker i hans overskridelser – «slik en ikke-troende trer inn i et kirkerom og lar seg åpne av det rommet – før hun skamfullt oppdager et menneske som ligger foran alteret i dyp bønn. Eller som en gråtende turist i en konsentrasjonsleir like før gråten setter seg fast i halsen. Du var den bedende, du var de jødiske barna som stirret ut gjennom et svart-hvitt-fotografi».

Selv er hun litt flat. Også det er et karaktertrekk Koritzinsky interesserer seg for. Skal man samle novellene i en overordnet tolkning, vil jeg si at de skildrer hvordan motpoler som vill/tam og intens/flat virker på hverandre. Her er det ikke noe «like barn leker best».

Samtidig er også den flate parten smittet av våre dagers krav til selvfremstilling. Den kommer med en falsk undertone: «Det var som om hun hadde åpnet lokket på en kiste fôret med rød fløyel i et forsøk på å selge noe eksklusivt tyvgods».

Ikke alle de seks novellene er like helstøpt. Men med nominasjonen til Nordisk råds litteraturpris vil Roskva Koritzinsky møte en publikumsinteresse samlingen hennes er verdt.