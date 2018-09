I et intervju med Dagbladet fredag gjør han det klart at han ikke er «prostituert, men arkitekt».

– Jeg har forsøkt å trekke meg. Hvis de sier meg opp, sier jeg tusen takk, det ville vært den beste dagen i livet mitt. Dette er en umenneskelig situasjon, uten noen verdighet, sier Schuwerk til avisen.

Kleihues+Schuwerk/Statsbygg

Publikumsreaksjoner mot monotont bygg

I juni skrev Aftenposten om publikums reaksjoner mot den monotone og tunge fasaden på bygget, slik den fremstår to år før åpningen. «Ignorant», «introvert» og «ubegripelig at dette er blitt godkjent», het det fra noen av kritikerne.

I mange måneder har byggherren Statsbygg og arkitekt Schuwerk kranglet om utformingen av fasaden. Monteringen av glasset på den såkalte alabasthallen skulle opprinnelig startet i januar, for åtte måneder siden, skriver Dagbladet.

Fortsatt har ikke Statsbygg bestemt seg for hvilket glassmateriale som skal brukes på fasaden.

Schuwerk har i sin utforming laget bygget med en fasade av glasskeramikk, som vil bli langt dyrere enn det Statsbygg vil gå med på. Forskjellen på billigste og dyreste løsning kan bli på nærmere hundre millioner kroner, meldte Aftenposten i midten av juni.

Ba seg løst fra kontrakten

Arkitekt Schuwerk gjør det klart at han i lang tid har bedt om å bli løst fra kontrakten med Statsbygg på grunn av uenigheten, men at han ikke kan gjøre det, på grunn av juridiske forpliktelser og mulig erstatningsansvar.

I et intervju med Aftenposten i juni forsvarte han seg mot kritikerne av bygget og påpekte at det ikke går an å dømme et bygg som fortsatt er under oppføring.

– Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å diskutere et halvferdig bygg, sa han.

Det nye Nasjonalmuseet har vært et vanskelig prosjekt å jobbe med, påpekte Schuwerk.

Den mye omtalte alabasthallen, en opplyst 2700 kvadratmeter stor hall på toppen av bygget som skal lyse opp mørke netter i Oslo, har vært det mest utfordrende, ifølge ham.

Statsbygg: Glasskeramikken er for skjør

Glasskeramikken som skulle brukes, viste seg altså å være for skjør og kostbar, og Schuwerk er misfornøyd med det gjennomsiktige glassmaterialet Statsbygg nå vurderer å erstatte alabasten med.

– Glasskeramikk er en internasjonalt godkjent løsning, men Statsbygg prøver å nedgradere kvaliteten på hallen for å holde seg innenfor budsjettet. Dersom den viktigste delen av bygget blir bygget billig, er jeg ikke helt sikker på om det ferdige resultatet blir like vakkert som jeg hadde tenkt, sa han til Aftenposten i juni.

Bestilte Mercedes, får Fiat

En ilter Schuwerk mener krangelen med Statsbygg skyldes dårlig prosjektledelse.

– Du bestiller en Mercedes, men får en Fiat. Prosjektlederen sier at «vi har holdt oss til budsjettet», men det er ikke det som er poenget. De burde sagt at «vi har rotet det til», sier Schuwerk til Dagbladet fredag.

Statsbygg avviser dårlig prosjektledelse

Steinar Støre i Statsbygg avviser at glassproblemene kommer av dårlig prosjektledelse.

– Vi har et klart mandat, som sier at vi har tre prosjektmål i prioritert rekkefølge, kostnad, kvalitet og tid. Vi må prioritere kostnad foran kvalitet, hvis de er motstridende. Men det er ikke det som har skapt denne situasjonen. Det produktet arkitekten ønsker, sprakk under testing i fjor sommer. Da må vi finne et annet produkt, sier Støre til avisen.