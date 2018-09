«Hva vil folk si» er årets norske Oscar-kandidat

Den norske Oscar-komiteen vurderte tirsdag de tre kortlistede kandidatene. De to andre kandidatene var «Utøya 22. juli» i regi av Erik Poppe og Tuva Novontnys «Blindsone».

Men det blir altså «Hva vil folk si» som blir norsk kandidat i konkurransen om Oscar for beste ikke-engelskspråklige film. Filmen hadde verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto i september 2017, før norsk premiere 6. oktober, og har gått på kino i USA siden midten av juli. Iram Haqs debutfilm, "Jeg er din», var norsk Oscar-kandidat i 2013.

Dominerte Amanda-utdelingen

«Hva vil folk si» fikk fire Amandapriser. Blant annet fikk Adil Hussain prisen for beste mannlige skuespiller.

Filmen handler om norsk-pakistanske Nisha som lever et dobbeltliv. Nisha er 16 år og balanserer mellom et norsk ungdomsliv med venner og gutter ute, og et mer tradisjonelt pakistansk familieliv hjemme.

Hvilke fem filmer som til slutt skal kjempe om den gjeve statuetten offentliggjøres tirsdag 22. januar neste år og selve Oscar-utdelingen går av stabelen søndag 24. februar 2019.