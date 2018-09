Bjørn Stærk snur opp ned på kjente klimadilemmaer i ny bok

Dette er høsten for alle oss som liker å sykle – og å lese om det. Først kom Håvard Syvertsens nydelige bok Å sykle. En besettelse, som handler om sykling, skriving og livet selv. Like etter får vi se forbrukersamfunnet og klimaspørsmålet fra rammen til en gammel, slitt sykkel. Den tilhører programmerer, samfunnsdebattant og Aftenposten-blogger Bjørn Stærk.

I denne nye boken skriver han om mer enn bare syklingens gleder, men det er der det hele begynner. Den merkelige lykken over å sykle til jobb gjør at han stopper opp og stiller seg noen spørsmål. Han lurer på hvordan det er mulig at en brukt sykkel kan gjøre ham mer lykkelig enn å kjøre bil, eller bare kaste den gamle sykkelen og kjøpe seg en ny.