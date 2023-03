Karpe kan bli historisk

Duoen kan stikke av med alle de viktigste prisene på Spellemannprisen.

Chirag og hans Karpe dominerer i norsk musikk.

03.03.2023 13:30 Oppdatert 03.03.2023 13:40

Tre måneder etter at musikkåret var over, skal også Spellemannprisen oppsummere 2022. Lørdag 15. april deles prisene ut i et NRK1-sendt show.

Det ligger an til å bli en ny Karpe-fest. Duoen Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid er nemlig nominert i alle de viktigste kategoriene. Og hvem kan utfordre dem som «årets spellemann»?

