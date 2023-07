Popmusikk på svært høyt nivå

Med relativt enkle virkemidler har PJ Harvey laget et av årets album.

Polly Jean Harvey utforsker både tekster og musikk på sitt første album på sju år. Vis mer

Polly Jean Harvey (53) har levert solid, særegen musikk i over tretti år nå. Sist hun slapp ny plate, var med «The Hope Six Demolition Project» i 2016. Nå er hun tilbake, hele syv år senere, klar til å møte et nytt tiår.

«I Inside the Old Year Dying» har visst vært krevende å lage, med poesi, improvisasjon og søken etter mening som stikkord. Resultatet er et album som virkelig imponerer.