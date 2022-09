Sier nei til «strømmetvang», men får neppe viljen sin

Alt tyder på flertall for regjeringens forslag om å tvinge strømmetjenestene til å bruke penger på norsk innhold. Men Frp vil si nei.

Netflix har lenge vært den største utenlandske strømmetjenesten for dramaproduksjoner, og kan dermed vente å bli rammet av regjeringens forslag.

22 minutter siden

Torsdag skrev Aftenposten at regjeringen foreslår å tvinge strømmegigantene til å betale for norske produksjoner.

Ifølge et lovforslag som ble sendt på høring fredag, skal det ikke lenger være lov å selge store strømmeabonnementer her til lands uten også å betale for norsk innhold. Ifølge forslaget vil anslagsvis 222 millioner kunne hentes inn til norske TV- og filmproduksjoner på denne måten.