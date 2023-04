Mediene gikk fem på Klassekampens aprilspøk

I natt la NTB ut en melding om at Høyre-politiker Nikolai Astrup skal flytte til Sveits.

Mari Skurdal og Klassekampen står bak dagens beste aprilsnarr.

01.04.2023 13:07

Det stemmer ikke. Det hele viste seg å være en aprilspøk lansert av Klassekampen.

NTB brakte «nyheten» videre kl. 00.26 i natt. Det samme gjorde blant andre VG, Nettavisen, Avisa Oslo, BT og Adresseavisen. Tittel på saken var «Nikolai Astrup flytter til Sveits etter au pair-forbud».

Til tross for flytting beholder Astrup plassen på Stortinget og vil bli tildelt pendlerbolig, skrev Klassekampen i sin aprilspøk.

Klokken 01.11 kom beskjeden om at NTB trekker saken.

– Dette er sikkert morsomt for Klassekampen, men det er ingenting å le av for oss, sier Hilde Schjerve, nyhetsredaktør i NTB.

Hun forteller at NTB aldri har drevet med aprilspøk, og understreker at det er fordi NTB er opptatt av å formidle det som er riktig.

– Vi gikk rett på limpinnen, så her må vi bare beklage, sier hun.

Schjerve mener at tradisjonen med aprilspøker bør dø med papiravisen, og at spøk og nyheter ikke hører sammen.

– I fare for å høres humørløs ut, så mener jeg at aprilspøker ikke hører hjemme i en digital virkelighet. Lesere har allerede store problemer med å skille ekte nyheter fra falske. Å bevisst prøve å lure dem, går på troverdigheten løs, sier hun.

Aprilsnarr og «fake news»

Den stolte tradisjonen med aprilspøk 1. april er blitt en saga blott i mange store norske medier.

Sjefredaktør i Klassekampen, Mari Skurdal, holder derimot fast på den.

– Det er en fin gammel avistradisjon ment for å være morsomt. Jeg tror heller det er med på å øke overvåkenheten hos leserne våre, sier Skurdal.

Hun forteller at hun ikke hadde forventet at spøken skulle bli tatt på alvor av blant annet NTB.

– Jeg trodde vi hadde lagt inn så mye tull, som for eksempel det at au pairer er vanlig folk, at det kom klart frem etter hvert som man leste at det var en aprilsnarr, sier Skurdal.

Hun sier det var overraskende da det ble sitatsaker både her og der, men at det kanskje gjenspeiler hast med å få ut sakene først – uten kanskje å ha lest hele saken til bunns.

Køen utenfor Vinmonopolet på Majorstuen etter Aftenpostens spøk 1. april 1969.

Gratis vin

Aftenposten er en av avisene som ikke lenger driver med aprilspøker. Selv om en av de mest kjente aprilsnarrene sto på trykk i avisen i 1969. Den handlet om at det var gratis vin på Vinmonopolet. Folk ble oppfordret til å ta med bøtter og spann. Mange fulgte oppfordringen.

Ikke alle mener at aprilsnarr er en dårlig idé.

I dag melder for eksempel den samiske avisen Ságat at mediemogulen Rupert Murdoch skal overta avisen. Kulturavisen Subjekt slår til med nyheten om at sjefredaktør Danby Choi går av i protest.

Bakgrunnen for avgangen skal ha vært en lederartikkel om studentforeningen Gender Expansive Philosophy. Videre i saken skriver Subjekt at de ansatte de siste dagene har brukt ChatGPT til å gjøre Chois jobb. I løpet av to dager har det ikke kommet noen reaksjoner.

Unge Venstre prøver seg også på en spøk i dag. På Twitter skriver de at de er blitt anbefalt å teste ut rusmidlene som de ønsker å legalisere. Nå søker partiet deg som er initiativrik og liker å bli utfordret!

Jurist Anine Kierulf, spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter, slår også til med en spøk på Facebook om at hun tar over etter Pernille Sørensen i «Nytt på nytt».