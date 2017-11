Roland og Lindgren viser nyanser i papir

Marit Roland & Rina Charlott Lindgren

Variations in Folds

Bærum Kunsthall

02.11–19.11.17

Når du krøller sammen et ark, er det som regel fordi du vil kvitte deg med det. Men sett at du i stedet studerte arket, med tanke på om det likevel kunne være noe av verdi ved det?

Om du legger godviljen til, vil du kanskje få øye på spill mellom skygger og lys – til og med landskap, krinkler og kroker – der du først trodde ingenting var å se.

Bølger i papir

Marit Roland tar dette tankefulle blikket for mulige betydninger inn i kjempemessige skulpturer. Jeg står foran noen av dem på Bærum Kunsthall: De kan betraktes som landskap – et eventyrland med dalsøkk og heder – eller en tegning laget av skygger, eller et ansikt, et rede eller kanskje en brudekjole noen har kastet fra seg (eller hengt opp på veggen)?

I et eget rom tårner papiret seg opp langs veggene, tyter ut døråpningen, det omgir meg på alle kanter. Jeg lar meg rive med av fantasien om at jeg står i opprørt hav, og tar meg i at det å befinne seg i denne fabuleringen – hvor papir kan bli hav – setter meg i kontakt med en lekende fordomsfrihet som ligger fjernt fra den nyttetenkning som preger hverdagen for de fleste av oss.

Omgivelsene trer frem

Marit Roland

Også Rina Charlott Lindgren avdekker skjulte verdener i prosaiske flater. I to store verk har hun gnidd krøllede papirark med grafitt, slik at det hvite er blitt helgrått, som for å gjøre oppmerksomheten viet overflaten håndgripelig, følbar, gjennom pigmentene. Ja, for å si at det å granske den har verdi, at den har tyngde.

I et av dem har hun gnidd grafitt-kluten over arket mens hun holder det mot porten som leder inn til kunsthallen, slik at vinduer og lister i underlaget trer frem som relieffer på papiret. Lindgren viser hvordan papirets berøring med omgivelsene etterlater seg spor i form av enkle historier om hva et sted er.

I det andre verket har kunstneren visket vekk grafittlaget slik at en liten scene trer frem i det grå: Et tre blåser i vinden ved bredden av en elv. Nye verdener dukker frem der du minst venter det, bare du er tålmodig.

Fakta: Lindgren & Roland: Rina Charlott Lindgren (34) er utdannet på Kunstakademiet i Trondheim. Hun er en av våre fremste tegnere og har blant annet stilt ut på The Boiler Room og Bodø Kunstforening. Marit Roland (36) er også utdannet på Kunstakademiet i Trondheim. Hun er særlig kjent for sine papirskulpturer og har blant annet stilt ut på Blaafarveværket og Kristiansand Kunsthall.

Historier om tidligere bruk

Rina Charlott Lindgren

I andre, mindre verk har Lindgren foldet skjørt og tynt papir sammen, over hverandre, igjen og igjen, til de danner et bilde: Abstrakte komposisjoner, ja, men igjen først og fremst fortellinger om materialets historie. For papiret har vært foldet tidligere, gjentatte ganger. Det bærer med seg rifter og ut-rettede folder, og stedvis er det, på baksiden, plastret sammen av tapebiter.

Ved å gni en fargestift over papiret forsterker Lindgren synligheten av alt dette – papirets fortid.

Barnet i oss

Lindgren og Roland demonstrerer verdien ved å studere noe du kanskje hadde tenkt å kassere eller ikke hadde viet oppmerksomhet. For å oppdage nyanser bak det i utgangspunktet uinteressante, handler om å ikke akseptere ferdiglagde forståelsesmodeller.

De har begge, gjennom papiret, skapt en inngang til den undrende fabuleringen vi alle har i oss som barn, hvor vi hele tiden ser hva tingene rundt oss også kan være.

Hinsides timeplanen

Men, som vi alle vet, har en slik fantasimyldring, en slik stadig utvidelse av hva verden kan være, en lei tendens til å forsvinne bak Excel-ark og tette timeplaner når vi blir eldre.

Nettopp derfor har disse verkene en viktig funksjon som påminnelse – om at tålmodig undring gir tilgang til refleksjoner som ikke må tilpasses rasjonaliserte og optimaliserte rammer, skåret til for at det vi gjør, skal være nyttig.

Ikke bare næring

Det er lett å gå glipp av nyansene i en tid hvor ting skal gå fort og effektive løsninger og bredbåndshastighet er viktigere enn medmenneskelighet, selvinnsikt og erkjennelse. Men det å senke seg ned i detaljene, virkelig studere dem og deres forskjellige betydningslag, kan være uendelig mer verdifullt enn enhver tanke om kunst som kreativ næring kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) måtte komme opp med.

Kunst handler jo ikke primært om å tjene penger, men å begripe noe ved verden eller oss selv, noe vi tidligere ikke har hatt klart for oss. Glemmer vi dét, forsvinner det som er verdt å ta vare på i kunsten – da blir det bare kulturnæring tilbake.

Og da er vi blitt fattige i ånden.