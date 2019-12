Ringenes herre og Game of Thrones gjorde fantasysjangeren til allemannseie. Fra å være et litt nerdete fenomen, ble plutselig ildsprutende drager samtaleemne ved lunsjbordet.

De to nevnte titlene tilhører to ytterpunkter i sjangeren. Tolkiens eventyr ble oppskriften for hvordan fantasy skulle skrives. George R.R. Martin ønsket med Game of Thrones å skape et bevisst brudd med den quest-baserte historieskrivingen.