Mandag gikk skuespiller Anders Danielsen Lie hardt ut mot manusarbeidet og produksjonstempoet i norske TV-serier i en kronikk i Aftenposten. Kronikken har skapt stort engasjement i bransjen.

– Det Anders Danielsen Lie tar opp er interessant og velkjent. Jeg har jobbet som manusforfatter i film- og TV-bransjen i mange år, og et gjennomgående problem er at det ikke blir lagt til rette for at manusforfatterne får gjort en grundig nok jobb, sier manusforfatter Nikolaj Frobenius.