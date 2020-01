Ukens kulturtips: fascinerende fisker, blodig moro og mer metoo

«Dracula viser at selv en gammel greve kan lære seg noen nye triks. Jeg var skeptisk til om serien kom til å makte å fornye den forslitte historien, men jeg ble til de grader underholdt. Forfriskende, veldig morsom, en smule grotesk og akkurat så ekkel at du kanskje står over blodig biff til middag den dagen, skriver vår serieanmelder May Synnøve Rogne. Hun kaller serien en humoristisk tolkning av en blodig greve.

«På sitt fjerde album har bandet kuttet ut alt av staffasje, uten å miste særpreget. Det de sitter igjen med, er pulserende rytmer og fengende gitarriff badet i effekter. Aiming For Enrike er ikke ironiske når de kaller dette dansemusikk. Den minimalistiske formen musikken deres tar her, har vel så mye til felles med techno som sær instrumentalrock, skriver vår musikkanmelder Eivind August W. Stuen. Han kaller den norske duoen for en pangstart for musikkåret.