Mens de to amerikanerne gestalter de islandske artistene Lars Erickssong og Sigrit Ericksdottir, som har som mål å vinne Eurovision Song Contest, gjør svensken rollen som Viktor Karlsson, sjef for den islandske sentralbanken, melder TT.

– Det er en stor glede å slutte seg til det fantastiske ensemblet for å spille den onde Viktor Karlsson i denne sagaen om det fantastiske Eurovision-universet, uttaler Persbrandt.

Blant skuespillerne inngår også eks-007-skuespiller Pierce Brosnan og Dan Stevens, kjent fra «Downton Abbey», så vel som Demi Lovato og Graham Norton – som spiller seg selv.

Et knippe islendinger er også om bord, samt stemmen til svenske Molly Sandén: Det er hun som synger i filmen, mens McAdams bare mimer til låter som « Volcano Man », som er sluppet som første singel fra et kommende soundtrackalbum.

Regien er ved David Dobkin som har filmer som «Wedding Crashers» og «Shanghai Knights» bak seg. Will Ferrell er produsent og har også vært med på å skrive manus – noe som førte ham til virkelighetens Eurovision-finale i Israel i fjor.

Netflix har premiere på filmen, som heter «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga», 26. juni. Handlingen beskrives slik av strømmetjenesten: «Forholdet mellom to artister settes på prøve av både rivaler og scenetrøbbel når de prøver å slå gjennom som duo i en global musikkonkurranse».