Språktalk: Helene Uri og Kristin Storrusten snakker om språk i ny podkast

– Hvis noen hadde sagt til meg for ett år siden at jeg skulle sitte og snakke babyspråk til selveste Helene Uri, da hadde jeg tenkt at de burde ta litt mindre hallusinogener.

Det sier Aftenposten-journalist og programleder Kristin Storrusten om den nye podkasten Språktalk.

Hver tirsdag i 12 uker fremover skal hun og Helene Uri snakke om språk. Episodene varer i 15–20 minutter.

– Det er skikkelig lærerikt å få være i studio med Helene. Jeg håper at lytterne hører at det skinner igjennom, hver gang jeg sier «woooow, er det sant?»

Her kan du høre første episode av Språktalk:

Helene Uri er Norges mest profilerte språkekspert. Likevel er hun klar på at du ikke trenger å ha master i språkvitenskap for å ha glede av å lytte til Språktalk.

– Alle har meninger om bestemte ord og uttrykk fordi språk er en viktig del av alle menneskers liv. Hvis du minst én gang i uken enten gleder eller gremmer deg over et språklig fenomen, er dette podkasten for deg, sier hun.

Storrusten er enig:

– Greit nok at jeg er nerd, men jeg er sikkert ikke den eneste som har sittet på nachspiel og kranglet om Språkrådet-vedtak eller slått opp etymologien bak ord, sier hun.

Ifølge Storrusten vil du som Språktalk-lytter bli bedre rustet for disse nachspielsamtalene.

– Målet med podkasten er at man skal le minst én gang og lære minst én ny ting hver episode.

Anglisisme og pronomenet hen

De to første episodene handler om engelsk påvirkning på norsk og pronomenet hen.

– Her vet vi at det er mange sterke følelser i sving, og noen av de følelsene får bli med inn i studio – men så må det være en saklighet også. Det er så fint med podkastformatet at man ikke trenger å konkludere helt entydig, sier Storrusten.

For det er sånn med språk – det er ikke matematikk. Man kan ikke alltid få to streker under svaret.

– Apropos anglisisme og engelsk påvirkning på det norske språket. Hvorfor heter podkasten Språktalk?

– Navnet på podkasten spiller på begrepet smalltalk. Vi vil at vår podkast skal være en uformell samtale. I tillegg regner vi med at navnet vil vekke reaksjoner, sier Storrusten.

Uri tror lytterne vil ha glede av at de to programlederne nærmer seg språket fra to forskjellige perspektiver.

– Jeg er språkviter, og Kristin er journalist. Vi spiller på hverandres likheter og forskjeller, sier hun.

Håper å treffe yngre målgruppe

Kulturredaktør Cecilie Asker tror at Språktalk kan tilby noe helt unikt i et podkastunivers som vokser seg stadig større.

– Aftenpostens lesere har alltid vært veldig interesserte i temaet. Språkspalten i avisen får ukentlig masse tilbakemeldinger. Nå blir det gøy å se om vi kan skape et enda større engasjement med å utvide språksatsingen til podkast, sier hun.

Asker mener at språk er et utmerket tema for en podkast fordi lydformatet gir muligheten til å snakke om språk på en morsom, uformell, men likevel lærerik måte.

– Vi håper at Språktalk også kan treffe en målgruppe som er yngre enn dem vi vanligvis treffer. Jeg tror interessen finnes i alle aldersgrupper, avslutter hun.

Her kan du høre de to første episodene:

Du finner Språktalk der du vanligvis hører på podkaster. På Iphone er det et program som heter «Podkaster». Med Android-telefon har du mange podkast-apper å velge mellom. Du kan også bruke Spotify.