Da Mary McCarthys The Group ble utgitt i 1963, ble den en bestselger i hjemlandet og bannlyst i flere andre. Syv år etter vår egen Myklesak (for å ta et hjemmekjært eksempel) må romanens skildringer av sex før og etter, i og utenfor ekteskapet ha vært sjokkerende for mange.

Attpåtil var den skrevet av en kvinne om unge kvinner i den amerikanske overklassen.