Norske myndigheter har nettopp utvidet tiltakene for å begrense koronasmitten til over påske. Det betyr at det er mange av dere som fortsatt må ha hjemmekontor, være i karantene og isolasjon.

Aftenpostens filmanmelder har satt sammen en liten guide til klassiske Oscar-vinnere som du nå endelig har tid til å sette deg ned og se.