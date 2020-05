TV 2 i svart for 480.000 Get-kunder fra midnatt

– Vi sendte over vårt siste tilbud til Get klokka 23.40, tjue minutter før fristen, og var forberedt på å fortsette en forhandling om ny avtale på overtid. Men vi hørte ikke noe mer fra Get og ved midnatt skrudde de av signalene våre, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til NTB.

Avtalen som reforhandles, regulerer hvor mye Get skal betale for TV 2s kanaler, slik at de kan legge kanalene i pakkene som de selger til sine kunder. Om lag 480.000 Get-kunder mistet signalene fra TV 2 ved midnatt.