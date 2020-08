Filmanmeldelse: Strålende, infam og lidenskapelig

To briljante skuespillere og en kløktig regissør. Det er alt som skal til for å lage et medrivende kammerspill.

Kjetil Lismoen

10 minutter siden

Stormfull kjærlighet mellom kvinner er ikke lenger noe vanskelig og uvanlig tema for en fremadstormende regissør. Likevel er noe grunnleggende annerledes ved Filippo Meneghettis første film.

Ikke bare handler den om et forhold mellom to eldre kvinner, men den skaper spenning med et overraskende lavt temperert blikk – og uten et snev av eksplisitt sex.