Tom Egeland brukte Yves Saint-Laurent-leppestift på et dolokk for å vise at Aftenpostens anmelder tok feil

– Tusen takk for dasslokket, jeg legger meg langflat, svarer anmelderen.

Tom Egeland / Skjermdump fra Facebook

20. aug. 2020 16:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er et tilsvar med masse glimt i øyet, sier Tom Egeland om videoen han la ut på Facebook torsdag.

I videoen leser Egeland anmeldelsen av sin egen bok i Aftenposten, finner frem en dyr leppestift og skribler en beskjed på et dolokk. Så sendes dolokket til anmelder Mari Grydeland.

Dette gjør Egeland fordi Grydeland påpeker det hun mener er en logisk brist:

«Eller da den kidnappede hustruen skriver en skjult beskjed på et dolokk på en bensinstasjon: ‘Monica Collett Archer. Kjører nordover i hvit Transit med 2 italienske menn.’ Det går faktisk ikke an å skrive så mye på innsiden av et dolokk, ikke med en leppestift av merket Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture. Prøv selv (jeg har ikke gjort det, altså).»

Det kunne ikke Egeland la passere ubemerket.

Legger seg langflat

– Jeg er på ingen måte en sur og snurt forfatter som vil hevne seg på en bokanmelder. Men jeg synes jo dette var en lissepasning nettopp fordi jeg visste at det var fullt mulig å skrive den teksten, forteller han.

– Til Grydelands forsvar skriver hun selv i anmeldelsen at dette har hun ikke prøvd. Da vil jo jeg svare: Da burde du kanskje ikke ha brukt et helt avsnitt på et feilaktig poeng, sier Egeland.

Grydeland legger seg langflat.

– Tusen takk for dasslokket. Jeg tar selvkritikk og legger meg helt langflat, forteller hun Egeland via en SMS til Aftenposten. Hun innrømmer at hun burde ha forsøkt eksperimentet selv før hun hevdet at det var en logisk brist.

– Jeg tar selvkritikk, sier Aftenpostens anmelder Mari Grydeland. AFTENPOSTEN

– Tom Egeland er jo en meget dreven krimforfatter, så det var naivt av meg å tro at han ikke hadde gjort god research på dette selv. At Egeland har bra fantasi, roser jeg jo ham for i anmeldelsen. Men at han har så god sans for humor, det har jeg ikke lagt merke til før, så det må jeg også gi ham kudos for.

– Sitter ikke og gjetter

Grydelands naivitet kan bekreftes av forfatteren: Under arbeidet med boken hadde han nemlig kontrollert at det var mulig, om enn med et annet leppestiftmerke.

– Vi som bruker et år eller mer på en bok, sitter selvsagt ikke og gjetter, sier han.

Og hvis Egeland nå er et dolokk i manko, er det håp.

– Jeg kommer nok ikke til å beholde dasslokket, ei heller sende det tilbake med bud, men heller tasse bort til huset der han bor. Vi bor faktisk i samme nabolag, og jeg ser ham ofte utenfor her jeg bor, skriver Grydeland.