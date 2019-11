Er du klar for et nytt besøk på Ondskapens hotell? Ikke det? Nei, det skjønner jeg godt. Enten du fikk traumer av Stephen Kings The Shining eller Stanley Kubricks film, har nok de færreste drømt om et gjensyn med de dansende døde.

Dersom du tar turen, kan jeg forsikre deg om at regissør Mike Flanagan er en trygg guide.