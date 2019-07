I 41 år har Robert Smith og hans The Cure delt folk og musikkfans i to. Det er liksom ikke noe midt imellom her, enten hater eller så elsker man dette mørke postpunk-bandet fra Crawley sør i England. Bandet som er størst og best når de er på sitt mest dystre.

Ser man rundt seg på sletten foran Roskildes Orange scene natt til søndag, merker man en lignende forsamling. Man ser de som fort rusler likegyldig bort, men likevel flest som intenst glir lenger og lenger inn i den musikalske folden.