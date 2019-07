Ukens kulturtips: store jazzstjerner, svenske mordmysterier og en podkastsnakkis

Har du noen gang vært turist i egen by, eller på eget hjemsted? Sommeren er et utmerket tidspunkt å ta en nærmere titt på kulturopplevelsene i nærmiljøet som man ikke rekker i en hektisk hverdag.

For min del er det gjerne de langvarige og fleksible kulturopplevelsene som blir nedprioritert i «tidsklemma». En konsertbillett, festivalbillett eller teaterbillett har en ufravikelig dato, mens et museumsbesøk eller galleribesøk kan lettere skyves på når ting hoper seg opp. Men jeg tror jeg har funnet en løsning: Istedenfor å pakke kofferten og feie av gårde så fort ferien starter, har jeg lagt inn et par bufferdager i forkant og etterkant.