Hva vet vi egentlig om den norske overklassen? Hvem er de, disse menneskene som åpenbart tar sine privilegier for gitt og har gjort det lenge? Disse som har vært velstående og/eller mektige i generasjoner og som i flere slektsledd har kunnet sende barna sine til prestisjetunge skoler, slik at også de kan formes til elitemennesker som hensynsløst tar for seg av det livet har å by på ...?

Kan vi lære noe om dem fra skjønnlitteraturen? Hvem skal vi i så fall lese? Edith Wharton, kanskje? Marcel Proust, F. Scott Fitzgerald? Men ingen fra nyere tid, ingen nålevende norske? Har for eksempel Kjartan Fløgstad nok inngående kjennskap til den norske overklassen til å gjøre den til et ansporende hovedtema i sin nyeste roman?