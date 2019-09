I Lindmo fortalte Trine Skei Grande for tre år siden om sitt ekstreme ordensbehov og sine merkelige samlemanier. Hun vitset med publikum og sa at de nå sikkert skjønner hvorfor hun er singel.

I partilederdebatten på NRK i mai brukte hun den ensomme kampen mot egen kroppsvekt som et bilde på at man bør stå samlet for å utrette noe.