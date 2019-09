Tidligere CIA-agent i actionfylt kampanjevideo: – Min egen regjering forrådte meg

– Jeg var en undercover CIA-agent. Oppdraget mitt var å forhindre kriminelle land i å skaffe seg atomvåpen.

Slik innleder Valerie Plame valgkampvideoen sin. Den er sett over en million ganger på en knapp uke. Plame stiller til valg til kongressen for det demokratiske partiet i New Mexico. Videoen er full av godbiter både for politikk- og actionfilm-elskere.

Se videoen her:

Plames identitet ble lekket i storpolitisk drama

I videoen tar Plame et oppgjør med sine politiske motstandere. Hun fikk en av hovedrollene i et storpolitisk drama i 2003, i forbindelse med at USA invaderte Irak. Det endte med at identiteten til Plame som hemmelig agent ble avslørt:

– Min tjeneste ble avbrutt da min egen regjering forrådte meg, sier hun.

Ifølge New York Magazine foregikk dramaet slik: Plames daværende ektemann, Joe Wilson, skrev et kritisk innlegg i New York Times om president Bush’ beslutning om å invadere Irak. Det førte til at den konservative journalisten Robert Novak identifiserte Plame som CIA-agent.

Hendelsen utløste en jakt på lekkasjen, ettersom det er ulovlig å røpe identiteten på agenter som er undercover. Senere ble stabssjefen til visepresident Dick Cheney tatt for å lyve til FBI i forbindelse med etterforskningen av saken.

– Navnet hans var Scooter Libby. Gjett hvem som benådet ham i fjor, sier Plame i videoen til et bilde av Donald Trump, som opphevet Libbys traff i april 2018.

Hun sier hun vil stille til valg fordi landet «kjører baklengs» i spørsmål om nasjonal sikkerhet, helse og kvinners rettigheter. Budskapet leveres mens Plame råkjører i revers. Hun avslutter:

– Og ja, CIA lærer oss virkelig å kjøre sånn her.

– Og herr president: Jeg har noen høner å plukke med deg.