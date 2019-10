Operasjef Annilese Miskimmon slutter to år før tiden. Blir kunstnerisk leder i den engelske nasjonaloperaen.

Saken oppdateres.

Operasjefen i Den Norske Opera & Ballett har fått ny jobb, to år etter hun tiltrådte stillingen i Oslo. Fra og med neste sommer skal hun være kunstnerisk leder i English National Opera (ENO).

Kolstad, Tom

– Jeg er begeistret og beæret over å skulle bli en del av ENO. Med sitt ambisiøse og spennende arbeid er det et kompani jeg har beundret i hele mitt operaliv. Samtidig er det trist å skulle forlate gode kolleger og det fantastiske publikumet ved Operaen i Oslo, sier Miskimmon i en pressemelding.

Hennes åremål i Oslo går ut sommeren 2022. Avgangen skjer altså to år før tiden. De ansatte i Operaen har fått beskjed om avgangen tidligere i dag.

Operaens administrerende direktør, Geir Bergkastet, gratulerer Miskimmon med den nye jobben.

– Det har vært en stor glede å få samarbeide tett med henne, og jeg skulle gjerne hatt Annilese med videre. Samtidig er vi en del av en internasjonal bransje, og det er en anerkjennelse for Den Norske Opera & Ballett at hun blir hentet til London.

Bergkastet starter umiddelbart jobben med å finne hennes etterfølger. Miskimmon legger til at hun håper å opprettholde et godt forhold med både Norge og Operaen i Oslo.

Fikk en tøff start

Kort tid etter at Miskimmon tiltrådte i 2017, begynte det å storme rundt henne. Musikksjef Karl-Heinz Steffens kunngjorde i et åpent brev at han ville trekke seg fordi han mente det var umulig å samarbeide med henne.

«Nå, mer enn et år etter vårt første møte, har jeg kommet til konklusjonen om at et lengre samarbeid mellom oss ikke er mulig», skrev han.

Steffens’ lojalitet lå hos Per Boye Hansen, som måtte slutte mot sin vilje da åremålet hans ikke ble forlenget. I dag er Steffens igjen under Hansens vinger i Praha, der han er Hansens musikksjef.

Miskimmon var først ordknapp om konflikten, men uttalte i ettertid at hun opplevde den som surrealistisk.

– Alt dette var så bisart – nei, surrealistisk, for jeg opplever ikke at det er sant. Hadde kritikken kommet om et år fra nå, hadde det vært noe annet. Da hadde jeg og Kalle faktisk hatt tid til å jobbe sammen. Men det hadde vi nesten ikke gjort da dette brevet kom, sa hun til Aftenposten.

Siden den tid har operasjefen fått mer arbeidsro. Hennes nye stilling i den engelske nasjonaloperaen er en ettertraktet posisjon i operaverdenen.

Saken oppdateres.