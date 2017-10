Tre EU-saker som kan plage Apple, Amazon, Google og Facebook

Onsdag 4. oktober kan bli husket som en viktig dag i EU, ikke bare for dem som er spesielt interessert i skatt.

Her er tre nyheter – forklart:

1. Amazon får milliardregning

EU-kommisjonen gir netthandel-giganten Amazon en bot på 2,3 milliarder euro som skal betales til Luxembourg.

– Luxembourg ga ulovlige skattefordeler til Amazon. Som et resultat av det ble tre fjerdedeler av Amazons inntekter ikke beskattet, sier EUs konkurransesjef Margrethe Vestager om saken.

Hvorfor er det viktig?

Én bot i seg selv er ikke så avgjørende, spesielt ikke når det «bare» er snakk om 2,3 milliarder euro (21,5 milliarder kroner) til et gigantselskap som Amazon. I 2016 var inntekten deres 115 milliarder euro.

Ikke bare er det viktig for EU-kommisjonen å fortsette med å bøtelegge de store selskapene, men det nye er at Luxembourg er involvert. I 2014 avslørte «LuxLeaks» hvordan landets skatteregler åpner for å gjemme betydelige summer unna staten.

– At Amazon-avtalen anses som et brudd med EUs konkurranseregelverk, gjør at man må forvente at flere av de andre hemmelige avtalene i LuxLeaks-avsløringene også må være i brudd med loven, sier Peter Ringstad i Tax Justice Norway.

Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) er svært kritiske til dagens skattereglement:

– Hovedregelen må være at multinasjonale giganter betaler skatt der verdiskapningen er. Det krever helt nye tilnærminger til beskatningen av multinasjonale selskaper og langt større innsyn i selskapets virksomhet enn i dag, sier Une Aina Bastholm, MDGS representant på Stortinget.

2. Irland må møte i retten for å ikke kreve nok skatt

EU-kommisjonen trekker også Irland – ja, landet – til EU-domstolen for å ikke ha krevd nok skatt fra Apple.

I fjor fikk Apple beskjed om å betale inn 13 milliarder euro (122 milliarder kroner) i utelatt skatt til Irland. Irland har motvillig akseptert å kreve inn de pengene, men det tar lang tid. Derfor går EU-kommisjonen rettens vei.

Det er forvirrende, ja – men en viktig beskjed fra EU-kommisjonen.

Hvorfor er det viktig?

Irland er et skatteparadis for IT-selskaper i EU på grunn av den lave selskapsskatten. Store selskaper sparer store summer på at skatten betales der de er registrert, istedenfor der pengene tjenes inn.

Dette tjener Irland store penger på i dag, selv om skatten er lav. Landets økonomi vokser raskest i Europa fordi så mange multinasjonale selskaper søker dit på grunn av skattereglene.

Det er positivt for Irland, men det fører til enorme tap for resten av Europa.

3. EU foreslår nye momsregler

Den kanskje kjedeligste, men også potensielt viktigste nyheten fra EU, er forslaget om å gjøre store endringer for momsen i fellesmarkedet. EU-kommisjonen beregner at de taper rundt 50 milliarder euro hvert år i momsinntekter på moms-smutthull.

Veldig forenklet kan forslaget forklares med dette eksempelet:

Dersom noen kjøper en annonse hos Facebook, i dag, skal kjøperen betale moms til Irland, der Facebook er registrert. EU-kommisjonens forslag er at den som kjøper annonsen må betale skatt i sitt eget land.

Hvorfor er det viktig?

– De internasjonale skattereglene må innrettes slik at de treffer bedre på hvor selskapene tjener penger, altså i stor grad der kundene er, ikke der selskapet er registrert. EUs forslag er derfor ett skritt i riktig retning, sier Peter Ringstad.

Dagens system, som fortsatt påvirkes av landegrensene på tross av EUs fellesmarked, ble innført for 25 år siden, før den digitale revolusjonen. Derfor er det fullt av smutthull i dag, når så mye handel skjer over internett – som ikke representerer landegrensene.

– Kriminelle og muligens terrorister har utnyttet disse smutthullene for lenge og svindlet bort 50 milliarder euro i året. Det utdaterte systemet basert på landegrenser må forsvinne, sier EU-kommissær Pierre Moscovici i en pressemelding.