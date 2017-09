Dansk topp-politiker går til angrep på norsk vagina-bok

«Barn gjennomgår som regel en fase hvor de er veldig opptatt av sitt eget kjønnsorgan og kroppens forskjellige uttømminger, og noen ganger viser de stolt frem innholdet i potten. Det forholder seg ikke annerledes med forfatterne Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl.»

Det skriver Pia Kjærsgaard et innlegg i den danske avisen Berlingske tirsdag. Kjærsgaard, som er profilert politiker for høyrepopulistiske Dansk Folkeparti, spør seg om det kan bli mer barnslig enn Gleden med kjeden.

I januar ga de norske medisinstudentene Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl ut boken Gleden med skjeden, der de gjør et dypdykk i kvinnens underliv. Boken skal oversettes til 28 språk og lanseres i disse dager i Danmark.

Avvist av dansk TV

Brochmann mener det er opplagt at Kjærsgaard har misforstått boken.

– Jeg tror hun har sett to kvinner som snakker åpent om sex og kropp, og så har hun dømt det som et flåsete prosjekt om at kvinner skal rope høyest mulig om mensen og orgasmer i offentligheten. Sannheten er at Gleden med skjeden er en medisinsk fagbok om kvinnelig anatomi, prevensjon og kvinnesykdommer, sier Brochmann.

Bakgrunnen for leserinnlegget er at programmet Go’ Morgen Danmark på kort varsel avlyste en intervjuavtale med Brochmann og Dahl i forrige uke, noe forfatterne ble intervjuet om i Berlingske i helgen.

– Redaksjonens begrunnelse var at programlederne ikke ønsket å snakke om kvinnens underliv. De mente det ikke egnet seg for morgen-tv. Hjemme hadde ikke God morgen, Norge noe tilsvarende problem, sier Brochmann.

– Passet ikke inn i miksen

Kamilla Walsøe, produsent for Go Morgen Danmark, avviser dette overfor Aftenposten.

– Samme dag skulle vi ha et innslag om barn og sorg, hvor utgangspunktet også var en bok. Det er et tabubelagt tema, og vi synes ikke det var hensiktsmessig å i tillegg ha med en bok om skjeden i programmet. Vi avlyste fordi vi ønsket å ha en riktig miks av innslag i programmet, sier Walsøe.

– Handler dette også om at dere synes kvinnens underliv er tabu å snakke om på tv?

– Nei. I løpet av et program hvor det snakkes om barn og sorg, kan det være vanskelig for våre programledere å gå videre til et emne om kvinnens skjede. Det er ikke ensbetydende med at vi har berøringsangst overfor emnet. Vi lager innslag om alle mulige slags temaer, for eksempel om danskenes sexliv nå nylig, sier Walsøe.

Annet debattklima i Danmark

Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning forteller at danskene ikke snakker om feminisme, kjønn og likestilling på samme måte som nordmenn.

Espedal, Jan Tomas

– I Norge er vi for eksempel vant til at regjeringen setter i gang likestillingstiltak. Dette er en naturlig del av den offentlige debatten og politikken. I mitt hjemland er disse tingene i større grad tabubelagt, sier Segaard, som er dansk.

Hun trekker frem et nytt dansk TV-program der fem tidligere statsministre treffes. Når Helle Thorning-Schmidt sier at en kvinnelig statsminister møter andre utfordringer enn mannlige, får hun ingen forståelse.

– Anders Fogh Rasmussen bare rister på hodet. De tror ikke noe på det og mener dette er en gammel debatt. Man tar for gitt at dette ikke er noe å diskutere, sier Segaard.

– Putter oss i bås

Nina Brochmann tror innlegget fra Kjærsgaard og bråket rundt TV 2s avlysning er en avsporing.

– Kjærsgaard ønsker å putte oss i en karikert bås av navlebeskuende feminister, noe jeg tror få lesere vil kjenne seg igjen i. Gleden med skjeden er en opplysningsbok for kvinner. Å kalle det et barnslig prosjekt, viser en manglende forståelse for de helseproblemene mange kvinner har, sier Brochmann.

Pia Kjærsgaard svarte ikke på Aftenpostens gjentatte henvendelser onsdag.