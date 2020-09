Barn får store mengder kroppsfokusert reklame på nett

Én av fire 9- til 12-åringer har fått reklame for å gå ned i vekt og for produkter som skal gi større muskler. Medietilsynet er bekymret for økt kroppspress.

NTB

Nå nettopp

Medietilsynet presenterer tirsdag undersøkelsen «Barn og medier 2020», der rundt 3.400 9- til 18-åringer fra 51 skoler fra alle landets fylker har deltatt. Deltagerne deler opplevelser fra nett og mobil, dataspill og sosiale medier. Svarene viser at barn helt ned i 9-årsalderen utsettes for store mengder reklame.

Minst halvparten av 13- til 18-åringer har fått nettreklame for produkter som skal sørge for vekttap eller gi større muskler, mens hver fjerde i den yngre gruppen har opplevde det samme.