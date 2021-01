Filmanmeldelse: Et strålende mageplask

Genierklærte Benh Zeitlin skuffer med sin løse filmatisering av fortellingen om Peter Pan.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Wendy På kino. Regi: Benh Zeitlin. Med: Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin. USA. Eventyr, drama. Aldersgrense: 12 år Vis mer

Benh Zeitlins Beasts of the southern wild skapte i 2012 forventninger om at noe stort var i gjære. Et sted mellom katastrofefilm, magisk realisme og etnografisk dokumentar skapte han et originalt univers. Utgangspunktet er et barns opplevelse av en miljøkatastrofe.

Den første halvtimen av hans nye film er kanskje enda mer medrivende. Nok en gang er det et barns nærsynte, men likevel fremsynte blikk på voksenverdenen, som utgjør drivkraften i filmen.