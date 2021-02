Nå skal Ropstad gjøre internett tryggere for unge. Vil bli strengere med Facebook.

Regjeringen er bekymret for barn og unges hverdag på nett. Nå skal Kjell Ingolf Ropstad (KrF) lede arbeidet. Han vil være strengere med teknologikjempene.

For et år siden holdt Barneombudet et «høynivåmøte». Der ble Ropstad utfordret til å lede arbeidet med å trygge unge på nett. Nå svarer han på tiltale. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

Før jul viste dokumentaren «Nakenbilder til salgs» hvordan unge jenter reklamerer for salg av nakenbilder på sosiale medier. Det var nok et eksempel på at barn og unge ikke er trygge nok på nett, mente barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Nå har han tatt grep etter gjentatt kritikk fra barneombud Inga Bejer Engh. Hun har observert at stadig nye problemstillinger går under radaren til myndighetene. I stedet bringer mediene problemene til torgs. Engh er rystet over avisartikler om selvskading, seksuell markedsføring og nettverk for overgrep på nett.