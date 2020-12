Vinylsjappe får gjev pris: – Har vist at verdens mest digitaliserte samfunn elsker fysiske skiver

Bjellesauprisen, som er den norske platebransjens heder til noen som har gjort en spesiell innsats for norsk musikk, går i år til en særegen platebutikk.

Big Dipper-sjef Andreas Leine Jakobsen har fått seg bjelle – nærmere bestemt den fysiske manifestasjonen av hederen Bjellesauprisen, utdelt av FONO for stor innsats for norsk musikk. Her beundres den av Jacob Krogvold. Foto: FONO / Handout

Det er vinylsjappa Big Dipper i Oslo som får den gjeve prisen, som tidligere har tilfalt både musikanter, bransjefolk, skribenter, festivaler og en engang så omstridt kulturminister fra KrF.

– Big Dipper er et levende eksempel på at ny teknologi ikke nødvendigvis betyr at den gamle må forkastes. Tvert imot, Big Dipper har vist at verdens mest digitaliserte samfunn elsker fysiske skiver, slår styreleder Larry Bringsjord i FONO fast og utdyper:

– I en tid der mange spådde platebutikkenes død, slo Big Dipper på stortrommen og flyttet til større lokaler. Deretter har det gått slag i slag med utvikling av nye måter å spre musikk på. Big Dipper har arrangert hundrevis av konserter og signeringer og gønner på med blogg og sosiale medier og ukentlige videoer for å spre sin entusiasme.

– Oppløftende i en mørk periode

I fjor signerte Magne Furuholmen sin nye og noe dystre juleplate i lokalene til Big Dipper, noe aha-fan Anna Hajiyeva sørger for å ta selfie med og av. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Da koronaen stengte ned Musikk-Norge i mars, opplevde Big Dipper økt nettsalg og sjef Andreas Leine Jakobsen sa til NTB:

– I kommentarfeltet på bestillingsskjemaet vårt kommer folk med oppmuntrende meldinger og beskjeder om å «stå på». Noen av bestillingene oppfatter vi som ren støtte, og det er oppløftende i en mørk periode.

Da den fysiske butikken måtte stenge en periode, syklet de ansatte ut og leverte skiver på folks dørmatter. Deretter var de med på å videreføre strømmekonsert-konseptet, da de sammen med Koronerulling skapte eksklusive opptak trykket på vinyl i en ny serie kalt Big Dipper Sessions.

– Måtte Big Dipper-bjellen klinge lenge, oppfordrer Larry Bringsjord i FONO.