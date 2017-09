Biografien om Julius: Monkey business er best på barne-TV

Alfred Fidjestøl

Nesten menneske, biografien om Julius

Samlaget

Nordmenn som vokste opp på 1980- og 90-tallet kunne ikke unngå å få et forhold til apen Julius. Barne-TV, bøker, valfart til Dyreparken og bestselgende sanger var en del av oppdragelsen. Sexlivet hans er blitt brettet ut i tabloidene, bursdagsfestene ble dekket på TV-nyhetene.

Sjimpansen som vokste opp hos mennesker etter å ha blitt avvist av moren sin, var som skapt for populærkulturen. Han var morsom, rampete og søt.

Nå nærmer Julius selv seg 40, og «Julius-generasjonen» er blitt voksen. Derfor er det kanskje på sin plass at han får en ordentlig biografi, på toppen av alle barnebøkene som er skrevet om ham.

Alfred Fidjestøl har skrevet gode bøker før, om kretsen rundt Arne og Hulda Garborg, og om Per Sivle. Det er et stort sprang fra å skrive om bautaer i norsk kultur, til å lage en biografi om en apekatt.

Oppgaven er åpenbart ikke enkel. De som skrev barnebøker om Julius hadde det mye lettere. Akkurat som mediene, ønsket barna seg den historien dyreparken ville selge.

Å skrive en ordentlig og kritisk biografi er vanskeligere. Julius har ikke etterlatt seg troverdige kilder. Fidjestøl løser det ved å sette seg godt inn i internasjonal sjimpanseforskning. Når han ikke kan spørre Julius selv om «hva følte du da», tyr han til vitenskapens svar på hvordan aper tenker og signaliserer hva de føler.

Det er de nest beste delene av boken. Fidjestøl populariserer denne forskningen godt, og det er mange spennende observasjoner.

Disneyverden i Kristiansand

De beste og mest interessante avsnittene handler om bruken og misbruken av Julius. Dyrehagedirektør Edvard Moseid forsto med en gang den kommersielle verdien av apen som dels vokste opp hjemme hos døtrene hans, og dels med sønnene til legen Billy Glad.

NRK ble invitert hjem for å filme. Avisene fikk vinklingene de ønsket seg. Dagens realitykjendiser har noe å lære i menasjeriet på Sørlandet. Når virkeligheten ikke passet inn i bildet eierne ønsket, fortiet eller forandret de historien. At aper døde ble holdt hemmelig, farene ved at Julius til stadighet rømte ble fortiet.

Dette PR-apparatet var så offensivt at det til tider førte til rykter om at Julius for lengst var død. Eierne skulle ha funnet en sjimpanse som lignet, for å fortsette historien.

Akkurat disse ryktene tar ikke Fidjestøl opp. Men ellers legger han ikke fingrene imellom når kynismen i markedsføringen beskrives. Julius har flere ganger vært med og reddet dyreparkens økonomi.

Etter å ha understreket hvor dumt det er å gi inntrykk av at menneskeaper tenker og føler som mennesker, går forfatteren av og til i samme felle selv: «PR-messig var Julius hamna i ein umogleg skvis», er ett eksempel.

Ikke nok apestreker

Apeforskning og kommersialisering er allikevel ikke helt nok til å bære historien. Boken blir for ofte oppramsende og litt kjedelig.

Et apeliv er rett og slett mer spennende når det romantiseres og utsettes for et effektivt markedsføringsapparat. Historien viser at Julius ikke har hatt et veldig godt liv i dyreparken. Han er mye morsommere når det spinnes myter om ham og kjærlighetslivet hans.