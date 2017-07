I starten av juli delte flere unge kvinner skjermdumper av chat-samtaler med en navngitt professor ved Universitetet i Stavanger. Skjermdumpene ble raskt plukket opp og spredt av andre på Facebook og Twitter.

Professoren skal blant annet ha spurt en kvinne om han kunne kjøpe trusen hennes. Etter at meldingene ble kjent offentlig og omtalt i flere medier, har professoren beklaget disse.

Både VG, NRK og Khrono valgte å identifisere professoren da de omtalte saken.

Klages inn for identifisering

Dette har provosert Anki Gerhardsen. Hun er mediespaltist i Aftenposten og har jobbet med journalistikk siden midten av 90-tallet. Blant annet har hun tidligere undervist ved Nord universitet.

Hun klager inn mediene til PFU for å ha brutt god presseskikk, og hun kaller navngivelsen av professoren var «et knefall for gapestokkmentaliteten».

Fakta: Vær varsom-plakaten Plakaten slår fast de etiske normene for god presseskikk, som mediene skal følge. Ved brudd på disse, kan man bli felt i Pressens faglige utvalg. Punkt 4.7 i plakaten slår blant annet fast at man skal være varsom med «bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning [...] ». Kilde: PFU

Gerhardsen mener det hele har gått hodeløst for seg.

– Jeg ønsker at PFU behandler saken fordi jeg er redd dette skal bli en ny tendens vi ser mer av fremover. Jeg mener vi må diskutere dette på en grundig og prinsipiell måte, sier hun.

VG står ved avgjørelsen

– Vi valgte å identifisere fordi professoren har en maktposisjon overfor flere studenter ved en stor utdanningssituasjon. Han har også markert seg som aktiv samfunnsdebattant ved flere anledninger. Seksuell trakassering av kvinner er et betydelig samfunnsproblem, og det er spesielt alvorlig når det er menn i maktposisjoner bak, sier vaktsjef Robert Simsø i VG.

Han mener det ville kastet mistanke mot andre professorer dersom VG hadde anonomyisert professoren.

– Vi gjorde gjentatte forsøk på å få professoren i tale, uten å lykkes. Vi registrerer at han har beklaget sin oppførsel etter at saken ble omtalt i mediene.

Videre forteller Simsø at alle spørsmål om identifisering vurderes i utgangspunktet individuelt.

– I dette tilfelle ble saken grundig vurdert og diskutert før publisering, sier han.

NRK: Gode grunner til identifisering

Også NRK Rogaland står ved avgjørelsen, understreker distriktsredaktør Ragnar Christensen.

– Vi mener det er gode grunner til å identifisere, og at offentligheten har et berettiget informasjonsbehov. Det er tale om en professor ved en av landets største universiteter som er i en maktposisjon overfor flere studenter og unge kvinner. Professoren har også tidligere fått kritikk for uttalelser av sexistisk og rasistisk karakter. Vi har også valgt å identifisere for å unngå å kaste mistanke på andre, sier han.

Christensen mener det ikke er kommet noen nye opplysninger som rokker ved grunnlaget for avgjørelsen.

– Det har vært tale om tidligere studenter, og uansett om det ikke skulle vært egne studenter, vil det likevel være et kritikkverdig forhold, sier han.

Khrono: – Gjort tilsvarende tidligere

Tove Lie, redaktør i nettavisen Khrono, mener også at det var riktig å identifisere professoren på grunn av posisjonen hans.

– Grunnen til at vi identifiserte, er at han gjort tilsvarende ting tidligere, med sterke utfall blant annet mot en tidligere kollega og mot pakistanere. Disse sakene er godt kjent og omtalt i flere medier tidligere. I en nisjeavis som Khrono, som skriver om universiteter og høgskoler, var vår vurdering at vi uansett ikke ville kunne anonymisere godt nok. At ledelsen ved UiS uttalte at de så alvorlig på saken, legitimerte publisering. I tillegg er netthets, særlig overfor kvinner, et omfattende samfunnsproblem, sier Lie.

Hun mener professoren står i en maktposisjon overfor alle studenter, ikke bare sine egne.

– I universitets- og høgskolesektoren er min vurdering at slik oppførsel fra en fremtredende professor og profilert samfunnsdebattant er å karakterisere som svært alvorlig, og seksuell trakassering er forbudt ved lov. Han står i et særskilt maktforhold overfor både tidligere studenter, studenter ved andre universitet og egne studenter når det gjelder å kunne påvirke deres fremtidige yrkeskarrière, sier hun.

Klage krever samtykke fra professoren

For at PFU skal behandle klagen fra Gerhardsen, må i utgangspunktet professoren samtykke til dette. Men dersom en sak er av særlig prinsipiell interesse kan generalsekretæren i Presseforbundet fremme denne på eget initiativ.

Gerhardsen har ikke innhentet professorens samtykke.

– Jeg ønsker at klagen skal vurderes på prinsipielt grunnlag, og har ikke kontaktet professoren, sier hun.

Aftenposten kontaktet mandag professoren. Han er positiv til at det fremlegges en klage.

– Jeg er svært glad for initiativet fra Gerhardsen. Jeg kan bare nevne at i samme nettutgave av Khrono anonymiserte de en høyskolelektor som ble tatt for besittelse av ulovlig våpen og amfetamin, sier professoren.