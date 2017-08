«Lysår» glitrer på sitt aller beste, men kaster bort noe dyrebar tid

Didrik Morits Hallstrøm

Lysår

Cappelen Damm

Når Didrik Morits Hallstrøm går inn i science fiction, gjør han det på en tidvis brutal og nervepirrende måte. Skildringene av det ensomme livet på romskipet «Vita» er skrevet med en detaljrikdom og intensitet som setter klørne i leseren umiddelbart.

Uten å avsløre for mye av handlingen, foregår det aller meste av handlingen i Lysår på romskipet «Vita». Her er representanter fra flere europeiske land samlet for å utforske en ny planet langt unna, som kan være menneskehetens siste håp. Mens de andre er i dyp søvn, må hovedpersonen, som kun går under navnet Norge, gå rundt helt alene for å jobbe med vedlikehold.

Fakta: Didrik Morits Hallstrøm – «Lysår» Science fiction-roman Utgitt av Cappelen Damm Forfatteren har tidligere skrevet «Krø» og «Du er ikke død før jeg slutter å elske deg»

Vrir på en kjent formel

Historien er ikke revolusjonerende. Ensomme romskip på vei mot menneskehetens siste håp har kommet ut for trøbbel tidligere. Morten Tyldum fortalte for eksempel en lignende historie i fjor med Passengers, uten at det var en stor suksess blant kritikerne.

På skipet i Lysår har alle fått minnene sine fjernet for at de ikke skal gå fullstendig fra vettet i ensomheten. Hverdagen er fylt av strenge rutiner og kontroller for å sikre at ingenting skal gå galt. Det er tross alt menneskehetens siste håp.

Likevel mister hovedpersonen mer og mer grepet på virkeligheten, og leseren blir dratt med i utviklingen gjennom en nær fortellerteknikk i førsteperson.

Selv om formelen er kjent, presenterer Hallstrøm fortellingen om et menneskesinn i fritt fall på en god nok måte til at det føles ferskt.

Best når vi er på skipet

Dette er en historie som ikke kunne blitt fortalt fra et annet perspektiv. Gjennom korte, kompakte skildringer blir leseren med på livet og rutinen på Vita. Skipet, som er dødt, tomt og forferdelig, vekkes på imponerende vis til live gjennom Hallstrøms skildringer.

Spesielt den uvanlige dialogen mellom Norge og de andre i besetningen, gjennom en loggbok de skriver i når det er deres vakt, skaper et levende univers. Spørsmålene om hva som har skjedd under de andres vaktrunder, spesielt én der det gikk galt, er romanens største motivasjon til å stadig bla videre til neste side.

Det er en opplevelse som er både god og ubehagelig på sitt beste, men i den andre halvdelen av boken mister Hallstrøm litt av grepet på leseren.

Fortellingen bygger opp til et klimaks som blir gjemt av lange tilbakeblikk til livet før «Vita». Dette er også nært og godt fortalt, men det er vanskelig å unngå følelsen av at Hallstrøm har begynt på en helt ny fortelling halvveis i sin egen, korte science fiction-roman.

Etter 150 korte sider sitter leseren igjen med mange spørsmål, og de aller fleste kretser rundt hva som har skjedd og skal skje på romskipet.

Likevel, at den sterkeste kritikken mot Lysår er at du ikke får oppleve mer av det som skjer på «Vita», er et enormt komplement. Denne kan du plukke med deg uten å angre.