«Licorice Pizza»: Dristig aldersforskjell i florlett flørt

70-tallsflørten «Licorice Pizza» konkurrerer mot norske «Verdens verste menneske» om å vinne Oscar for beste originalmanus. Spesielt én ting har de felles.

Hun er 25 år, han 15. Hovedrolleinnehaver Alana Haim er til vanlig musiker i gruppen Haim. Cooper Hoffman er sønnen til den avdøde skuespilleren Philip Seymour Hoffman.

Nå nettopp

Forventningene er alltid skyhøye når det kommer en ny film fra USAs selvlærte vidunderbarn Paul Thomas Anderson (51).

Allerede da han var i 20-årene, lagde han to av sine beste filmer, «Magnolia» (1999) og «Boogie Nights» (1997). Siden skapte han mesterverket «There Will Be Blood» (2007), som sikret hovedrolleinnehaver Daniel Day-Lewis en Oscar.