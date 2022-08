Nominert til flere seriepriser enn NRK

Strømmetjenesten Viaplay er nominert til hele seks priser i Seriekritikerprisen og danker ut NRK, som må nøye seg med tre. Pia Tjelta får to nominasjoner som beste skuespiller.

Pia Tjelta er nominert som beste skuespiller for rollen som legen Elin i fertilitetsdramaet «Made in Oslo». Hun er også nominert for NRKs «Lykkeland».

29. aug. 2022 14:18 Sist oppdatert nå nettopp

Viaplays norske dramasjef jubler av nyhetene om de mange nominasjonene.

– Dette er helt fantastisk og en flott fjær i hatten til alle som har vært med på denne reisen, sier Tanya Nanette Badendyck.

– I et medielandskap hvor det produseres mer drama enn noensinne, er vi utrolig stolte over disse nominasjonene, sier hun.

Hedrer norske serier

19 seriekritikere fra mediehus over hele landet står bak både nominasjoner og kåringene i Seriekritikerprisen 2022. Formålet er å hedre de norske fiksjonsseriene som har utmerket seg. Denne gangen er det Viaplay som får mest oppmerksomhet:

«Made in Oslo» og «Ida tar ansvar» er nominert i kategorien norsk drama, «Pørni, sesong 2» i klassen for komedie. Henriette Steenstrup ( «Pørni») og Arthur Hakalahti ( «Ida tar ansvar») er nominert som beste skuespillere. Pia Tjelta får nominasjoner som beste skuespiller både i Viaplay-serien «Made in Oslo» og NRKs «Lykkeland».

Maja Christensen er nominert som beste skuespiller for sin Hege i NRKs «Rådebank». Her med Odin Waage som GT.

NRK: Flott med konkurranse

NRKs dramasjef Marianne Furevold-Boland synes det er flott og sunt med konkurranse, selv om NRK denne gangen må se seg slått i antall nominasjoner.

– Er det ikke fantastisk at det norske publikum får så mye bra, norsk drama? Jeg er glad for at det er et levende dramamiljø i Norge. Det gagner oss alle, sier hun og gleder seg over nominasjonene av NRKs «Lykkeland», Pia Tjelta og Maja Christensen («Rådebank»).

- Vel fortjent, fastslår hun.

Elli Rhiannon Müller Osborne spiller tittelrollen i «Ida tar ansvar». Serien er nominert i kategorien «beste norske drama».

Mener alvor

– Dette bekrefter at vi har lykkes med ambisjonen om å gi seerne våre lokalt innhold av ypperste kvalitet og med høy underholdningsverdi. Da vi lanserte «Wisting» som vår første originale, norske dramaserie i 2019, var det ikke mange som var klar over hvilke planer vi hadde for lille Norge, sier Badendyck. Hun håper ingen lenger lurer på om Viaplay mener alvor.

Fakta De nominerte til Seriekritikerprisen 2022 Beste norske drama: «Ida tar ansvar» (Viaplay) «Lykkeland sesong 2» (NRK) «Made in Oslo» (Viaplay) Beste norske komedie: «Kasko» (TV2) «Pørni, sesong 2» (Viaplay) «Post Mortem – Ingen dør på Skarnes» (Netflix) Beste skuespiller i norsk serie: Pia Tjelta ( Lykkeland/ Made in Oslo) Henriette Steenstrup ( Pørni) Arthur Hakalahti ( Ida tar ansvar) Maja Christensen ( Rådebank, sesong 3) Vis mer

Strømmetjenestene tas på alvor

Seriekritikerprisens juryleder er Aftenpostens kulturredaktør Cecilie Asker.

– Årets nominasjoner viser at det virkelig har kommet nye konkurrenter på banen i strømmemarkedet. Vi ser at brukermønstre er i endring. Det er ikke lenger bare de tradisjonelle TV-kanalene som har budsjett og ressurser nok til å lage de beste seriene. At strømmetjenesten Viaplay har flere nominasjoner til Seriekritikerprisen i år enn NRK, er et tydelig tegn på det, sier Asker.

Hun sier at serier for lengst er blitt et ettertraktet kulturuttrykk som tas på alvor av både brukere, bransje og kritikere. Med flere konkurrenter på markedet vokser også volum og tilgjengelighet.

Tydelig tendens

– Internasjonalt har vi en stund sett at de største skuespillerne, regissørene og produsentene søker seg til serieuniverset. Den tendensen er også tydelig i Norge. En kontrakt med en internasjonal strømmetjeneste kan gi muligheter til å komme inn i stuene til folk over hele verden. Ikke rart at det frister. Selv om ikke alle serier kan bli det neste «Squid Game», tror jeg vi får se langt flere norske navn på internasjonale strømmetjenester fremover, mener Cecilie Asker.

I år vil prisene bli delt ut 15 september under Seriedagene på Vega Scene i Oslo.