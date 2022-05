Dette er mer gøy som oppdagelsesferd enn teater

Hva skjer egentlig i det nedlagte Siemensbygget? Denne vandreforestillingen gir oss noen tåkete svar.

Stine Elverhøi Johnsen spiller opprøreren i vandreforestillingen «Shiemens». Hva hun egentlig gjør opprør mot, er opp til publikum å tolke. Sikkert er det at vi blir godt kjent med Siemensbygget underveis.

16. mai 2022 10:21 Sist oppdatert 6 minutter siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

Forestillingen «Shiemens» foregår over mange tusen kvadratmeter i den gamle Siemensblokka på Linderud. Den ble bygget på 60-tallet som en del av et industrieventyr. Fraflyttet i 2013 til fordel for et grønt nybygg. Planlagt inn i den nye bydelsutbyggingen på Linderudløkka, som muligens er ferdig til 2024.

Men før de bemidlede småbarnsfamiliene flytter inn i Groruddalen, har teatergruppen deWangen-produksjoner okkupert Siemensbygget med skuespillere fra Det Norske Teatret. Hva skal de der? Jo, lage stedsspesifikt og altomsluttende teater.