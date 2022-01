Sterk fortelling fra «et fucka år»

Ingeborg Oktober vil, tør og makter å gi oss et innblikk i noe fryktelig vanskelig.

Artisten Ingeborg Oktober slipper nå sitt svært personlige tredjealbum.

Nå nettopp

Tilfeldigheter gjør at det nå i januar slippes to norske album med årstall som titler. Begge er fra nordlendinger, for øvrig. Sist uke var det Kristian Kristensens personlige plate «2003». Der lengter han først tilbake til en uskyldig barndomstid, men forteller så åpent og modig om ensomhet, usikkerhet og tøffe opplevelser både da og senere i livet.

Like røft er det når Ingeborg Oktober nå slipper sitt tredje album, kalt «2018». Det har ekskjærestens selvmord som et bekmørkt bakteppe for alt av tekster og musikk.