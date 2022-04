«Alt for Norge»: Temposvak Drillo-hyllest

Filmen om «Drillos»-eventyret på 90-tallet vekker sterke følelser, men er tidvis for lite offensiv og gjennombruddshissig.

Landslagssjef Egil «Drillo» Olsen jubler etter at Norge slo Brasil 2–1 i fotball-VM i 1998. Øyvind Leonhardsen (t.v.) og Jostein Flo (t.h.).

39 minutter siden

Fotballegenden Egil «Drillo» Olsen uttaler seg ofte kontant. Da han i sommer kommenterte åpningskampen i fotball-EM for NRK, slaktet han nivået: «Temposvakt. Forsiktig. Ikke veldig imponerende!» Han var så resolutt at han ble kritisert for å være en gledesdreper av en misfornøyd kommentator i VG.

I det siste er Bodø/Glimts suksess blitt forklart med at de greier «å være seg selv» i pressede situasjoner. Kanskje er det også hemmeligheten bak Drillos suksess? Filmen «Alt for Norge» viser at han ofte har vært seg selv, uavhengig av om det koker rundt ham.

