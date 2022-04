Fransk ungdom får 2900 kroner hver til kultur av staten. Nå kan «kulturpass» komme til Norge.

Kulturlivet fikk best støtte under pandemien, men trenger likevel hjelp med å komme i gang igjen. Det mener Kulturrådet. De foreslår å kopiere en av Emmanuel Macrons hjertesaker.

Tiden der det var sittende publikum med avstand er nå en fjern virkelighet. Nå foreslår Kulturrådet å gi unge penger til å kjøpe billetter. Her fra Chris Holsten på Sentrum Scene i mars.

30 minutter siden

Dersom du er ungdom og vil på konsert, kan det hende du fremover kan få billetten betalt av staten.

Mandag foreslo Kulturrådet at staten skal innføre et kulturpass til ungdom, slik man har gjort i Frankrike. Dette er ett av 36 forslag for hvordan kulturlivet kan styrkes etter pandemien.