Forskere ut mot utdanningsministeren: – Fremmer falsk fortelling om kulturkrig

– Asheim tegner et bilde av en akademisk frihet som er truet av antirasister og ytre venstre, sier sosialantropolog Sindre Bangstad. Han er én av flere forskere som reagerer.

Sindre Bangstad, sosialantropolog ved Kifo, er kritisk til utdanningsminister Asheims uttalelser om akademia.

28. juli 2021 15:42 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag forrige uke lanserte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim et splitter nytt ytringsfrihetsutvalg. Utvalget skal ledes av jurist Anine Kierulf og vil ha som oppgave å undersøke hvordan ytringsfrihet i akademia kan vernes.

Utdanningsministeren fortalte at noe av bakgrunnen for det nye utvalget var en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Den viser at mange forskere ikke går ut med forskningsresultatene sine av frykt for sterke reaksjoner. De er minst villige til å formidle funn som oppleves krenkende.