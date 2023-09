Alle snakker om KI, men veldig få bedrifter bruker det

Få norske virksomheter sier at de bruker KI i stor grad: – Vi håper dette vil være en vekker, sier direktør Øystein Eriksen Søreide om ny undersøkelse.

Det er ingen grunn til at mennesker skal drive med arkivering i 2023, mener KI-sjef. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 21:27 Oppdatert: 01.09.2023 21:40

Kortversjonen En ny undersøkelse viser at svært få norske virksomheter bruker kunstig intelligens (KI) i nevneverdig grad.

Bare 344 av 2295 spurte virksomheter bruker KI i den daglige driften, og kun 5 prosent av disse bruker KI i stor grad.

Bård Myrstad fra KI-selskapet Simplifai mener at teknologien vil endre måten vi jobber på, og at norske virksomheter er bakpå. Kari Laumann fra Datatilsynet mener politikerne må oppdatere lovgivningen for å støtte trygg og etisk bruk av KI. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

– Vi har vært litt skjermet bak et skjær. Utviklingen av KI har gått raskere ute i verden enn her. Nå er utviklingen kommet så langt at den skyller over oss som en bølge, sier Bård Myrstad.

Han er adm.dir. i det norske KI-selskapet Simplifai og overbevist om at KI vil endre måten vi jobber på. Slik jordbruksmaskiner revolusjonerte landbruket.