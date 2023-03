Kampen mellom det onde og det vakre

Primo Levis «Hvis dette er et menneske» skildrer menneskets ytterste ondskap og godhet i Auschwitz. Sceneversjonen er sterk, men sliter med å nå opp til litteraturen.

Øystein Røger står alene på scenen i monologen «Hvis dette er et menneske» på Torshovteatret. Han gjør en god innsats, men vår anmelder savner et ekstra grep kunstnerisk.

12.03.2023 17:25

Den italienske kjemikeren Primo Levi ga ut «Hvis dette er et menneske» i 1947, da han var 28 år gammel. To år tidligere hadde han kommet hjem fra Auschwitz, og behovet om at andre skulle få vite, var «påtrengende nok til å kunne sammenlignes med ethvert annet primærbehov», skriver Levi i forordet.

Men boken er mer enn et svært nødvendig vitnesbyrd fra en tid da folk ikke ville høre.

