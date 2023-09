I dette stykket må du gå om du ikke er enig med regissøren

«Rasisten» er ikke redd for å være konfronterende. Den kjører en rambukk inn i både rasismedebatten og blindsoner i selve teaterinstitusjonene.

Jonas Hoff Oftebro spiller regissør Henrik S. Hildals. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 13:10

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ville gråte under urpremieren til «Rasisten».

Utgangspunktet er at seks skuespillere og en regissør prøver å lage et stykke om rasisme. Det er en forestilling om en forestilling. Det er et vågalt prosjekt. De færreste, med unntak av noen høyreekstremister, er rasister. Hallo, liksom. Eller?